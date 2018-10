Universitários fizeram aferições de pressão e orientaram a comunidade sobre a importância do autoexame das mamas para a prevenção do Câncer

publicado em 24/10/2018

As atividades gratuitas foram promovida nos dias 4, 6 e 20 deste mês (Foto: Divulgação/Unifev)

Os cursos de Enfermagem e Medicina da UNIFEV, por intermédio da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, realizaram cerca de 400 atendimentos em ações alusivas à Campanha Nacional Outubro Rosa. As atividades gratuitas foram promovida nos dias 4, 6 e 20 deste mês, no Campus Centro, na praça cívica Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica), e no Espaço Explosão (na rua Amazonas, entre as ruas Ceará e Paraíba).

Sob a supervisão da docente e médica ginecologista Cristina Rocha Matarucco, os estudantes de Medicina abordaram 296 pessoas, que receberam orientações sobre a conscientização, prevenção e detecção de alterações mamárias. Já os universitários do curso de Enfermagem foram responsáveis pelo aferimento de pressão. Ao todo, 85 voluntários participaram.

De acordo com a Dra. Cristina, o Câncer de Mama é o segundo tipo de tumor mais frequente entre as mulheres, razão pela qual o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento da doença.