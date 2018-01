Engenheiro Renato Parminondi dá dicas de como manter o mosquito Aedes Aegypti longe de sua casa e de sua família

O engenheiro Renato Parminondi pediu atenção redobrada nos telhados (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito Aedes Aegypti está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o quintal do morador e também os dos vizinhos. O combate deve ser ainda maior no verão, período que requer cuidados em decorrência da chuva irregular e temperatura alta propícios para a proliferação do mosquito.

Com objetivo de orientar sobre os cuidados nas residências e no trabalho, a Santa Casa de Votuporanga convidou o engenheiro Renato Parminondi para o programa Dica de Saúde, apresentado na rede social na quarta-feira (10/1).

Renato pediu atenção redobrada nos telhados. “Folhas de árvores entupidas em calhas podem gerar a dengue. Por isso, a manutenção deve ser geral e frequente”, contou.

Além disso, caixas d'água, latas, pneus, cacos de vidro, vasos de plantas podem acumular água e aumentar a proliferação do mosquito transmissor. “Precisamos evitar recipientes abertos expostos à chuva”, disse.

O engenheiro ressaltou que os moradores precisam revisar a estrutura dos locais. “Nós, da Santa Casa, redobramos os cuidados nesta época, especialmente no telhado. Mas esta tarefa é de todos. Todos devem estar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, para não deixá-lo nascer. Esse cuidado também deve ser adotado no ambiente de trabalho, nas empresas, lojas, enfim, pensando na saúde”, concluiu.

Mais cuidados:

- Tampe os tonéis e caixa d’água;

- Mantenha as calhas sempre limpas;

- Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

- Mantenha lixeiras bem tampadas;

- Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

- Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

- Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

- Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Como eliminar os focos

- Lavar as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e escova/bucha;

- Jogar as larvas na terra ou no chão seco;

- Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida;