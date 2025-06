Climatizar as salas de aula nas escolas da região Noroeste Paulista é fundamental para garantir um ambiente adequado ao processo de ensino e aprendizagem, especialmente devido às altas temperaturas características dessa área

publicado em 03/06/2025

Lideranças políticas da cidade de Monções buscam recursos para climatização das salas de aula (Foto: Prefeitura de Monções)

Daniel Marques

Climatizar as salas de aula nas escolas da região Noroeste Paulista é fundamental para garantir um ambiente adequado ao processo de ensino e aprendizagem, especialmente devido às altas temperaturas características dessa área. Recentemente, os vereadores de Monções, em parceria com o deputado estadual Valdomiro Lopes, solicitaram uma emenda parlamentar com o objetivo de viabilizar a climatização de todas as salas de aula da rede estadual de ensino no município.

A iniciativa busca proporcionar um ambiente mais confortável e adequado para alunos e professores, especialmente em razão das altas temperaturas registradas na região Noroeste Paulista.

O calor intenso prejudica a concentração, eleva o desconforto físico e pode comprometer o rendimento escolar dos alunos, além de afetar a saúde e o bem-estar de toda a comunidade escolar. A instalação de sistemas de climatização proporciona um espaço mais agradável e saudável, favorecendo a permanência dos estudantes na escola e promovendo melhores condições para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.