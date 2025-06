Em Nhandeara, a tradição são os “Festejos de São João Batista”, padroeiro do município

publicado em 25/06/2025

Festejos de São João Batista movimentam Nhandeara e região (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSão João Batista é uma figura de grande importância para milhões de fiéis católicos no Brasil, sendo reverenciado como o precursor de Jesus Cristo e símbolo de fé, humildade e renovação espiritual. Sua devoção está profundamente enraizada na cultura brasileira, especialmente nas tradicionais festas juninas, que acontecem em todo o país durante o mês de junho. Essas celebrações, que unem elementos religiosos e culturais, incluem missas, procissões, danças típicas, quadrilhas, fogueiras e comidas regionais, reunindo comunidades inteiras em homenagem ao santo. A festa de São João, além de fortalecer os laços de fé, também preserva tradições populares e promove momentos de alegria, união e solidariedade entre os fiéis.Em Nhandeara, a tradição são os “Festejos de São João Batista”, padroeiro do município. O evento, que faz parte da tradição religiosa e cultural da comunidade, reúne fiéis, moradores e visitantes em diversas atividades que acontecem ao longo dos meses de maio e junho.A programação teve início no dia 31 de maio, com a abertura oficial e a realização da primeira noite de quermesse, e segue com uma série de eventos que vêm movimentando a cidade. No total, são cinco noites de quermesse organizadas pela Paróquia São João Batista, que acontecem na Barraca da Quermesse, sempre a partir das 19h30.As quermesses, que já se tornaram marca registrada das comemorações, oferecem comidas típicas, bebidas e momentos de confraternização entre as famílias.No dia 28 (sábado), às 19h30, ocorre mais uma “Noitada de Quermesse”. Encerrando a programação dos festejos, no dia 29 de junho, um domingo, será promovido um Show de Prêmios na Barraca da Quermesse, com início às 10h30. A expectativa é de que o evento reúna novamente um grande público, que além de participar das celebrações religiosas e culturais, contribui com a manutenção das atividades da paróquia. Os Festejos de São João Batista seguem sendo uma das principais manifestações religiosas e culturais de Nhandeara, reunindo a comunidade em torno da fé e das tradições que atravessam gerações.