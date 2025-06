A cidade de Álvares Florence sediou sua 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, na semana passada, na Câmara Municipal

publicado em 03/06/2025

Daniel Marques

Com a presença de representantes do poder público, sociedade civil, usuários e trabalhadores do Suas (Sistema Único de Assistência Social), a cidade de Álvares Florence sediou sua 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, na semana passada, na Câmara Municipal.

De acordo com os organizadores, o encontro propôs avanços e reforça o compromisso com a proteção social. Com o tema “20 anos do Suas”, o evento é uma etapa preparatória para a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social e reafirmou a importância da participação social na construção de políticas públicas inclusivas e eficazes.

A conferência teve como objetivo avaliar os avanços e os desafios das políticas de assistência social no município, além de formular propostas que serão levadas para as conferências estadual e nacional. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Durante a programação, os participantes assistiram uma apresentação cultural dos adolescentes do SCFV e à palestra magna sobre os 20 anos de trajetória do Suas, refletindo sobre sua consolidação como política pública e sua importância como instrumento de proteção social diante dos desafios sociais, econômicos e institucionais.