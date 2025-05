Evento gratuito ocorrerá no dia 29 de maio e terá uma exposição de produtos agrícolas dos produtores e palestras

publicado em 16/05/2025

O evento ocorrerá no Clube Novo, localizado no Centro do município, de forma totalmente gratuita com palestras e exposição de produtos agrícolas (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP irá realizar a 2ª edição do Encontro de Produtores Rurais de General Salgado e região, no dia 29 de maio. O evento ocorrerá no Clube Novo, localizado no Centro do município, de forma totalmente gratuita com palestras e exposição de produtos agrícolas.

De acordo com Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a atividade rural na região, fomentar a troca de experiências entre os produtores e promover o acesso a informações e tecnologias que contribuam para a melhoria da produção e da gestão dos empreendimentos do campo.

“Esse é um momento de capacitação, troca de experiências e contato próximo com esses trabalhadores do agronegócio, que são o grande motor do empreendedorismo na nossa região. Além de ser um grande momento de confraternização de resultados dos projetos realizados com o Sebrae-SP e o Sindicato Rural”, disse Roberta.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de maio por meio do link https://forms.office.com/r/43Ls1YG7Ex. Para participar, é necessário ter CNPJ Rural, Inscrição Estadual, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), além de ser maior de 18 anos.

A programação completa ainda será divulgada, mas já foi confirmado que o encontro incluirá uma exposição de produtos agrícolas dos próprios participantes, além de palestras com especialistas em temas ligados à produção rural, empreendedorismo no campo e desenvolvimento sustentável. Além do tradicional jantar ao fim do evento.

O evento é subsidiado pelo Sebrae-SP e conta com a realização do Sindicato Rural de General Salgado, nos bastidores de toda a produção do Encontro de Produtores Rurais.