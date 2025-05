O parlamentar votuporanguense enviou indicações ao Governo do Estado de São Paulo para investimentos na cidade

publicado em 13/05/2025

Carlão Pignatari e o prefeito de Parisi, Oclair Bento; Poder Executivo agradeceu ao parlamentar (Foto: Prefeitura de Parisi)

A Administração Municipal de Parisi utilizou suas redes sociais para expressar agradecimentos ao deputado estadual Carlão Pignatari pelo apoio prestado ao município.

A manifestação ocorreu em reconhecimento às recentes indicações encaminhadas pelo parlamentar ao Governo do Estado de São Paulo, em benefício da cidade. De acordo com a publicação, o deputado solicitou, em nome da população, a destinação de uma retroescavadeira, uma motoniveladora e uma pá carregadeira. Esses equipamentos são considerados essenciais para a manutenção das estradas rurais e para a realização de melhorias tanto na infraestrutura urbana quanto na rural.

Além dessa solicitação, outra indicação apresentada pelo deputado incluiu pedidos para a destinação de um caminhão coletor de lixo, um caminhão para coleta seletiva e um caminhão-pipa. Os veículos são voltados para o fortalecimento dos serviços de limpeza pública, da coleta seletiva de resíduos e do abastecimento de água em situações emergenciais.

A Administração destacou que tais ações refletem o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento da cidade e ressaltou a relevância da colaboração entre o Poder Legislativo e os municípios na busca por melhorias estruturais e de qualidade de vida para a população. “Nosso muito obrigado, deputado! Seguimos juntos por uma cidade mais estruturada, limpa e digna para todos”, comentou a Administração Municipal de Parisi.

