publicado em 13/05/2025

A dupla Victor e Matheus animou a festa do Dia das Mães da cidade de Cardoso (Foto: Prefeitura de Cardoso)

A comemoração do Dia das Mães em Cardoso foi marcada por uma grande festa que movimentou a cidade e atraiu centenas de pessoas à Praça da Matriz, na noite do último sábado. O local, tradicional ponto de encontro da comunidade, recebeu a animação e da presença do público, que compareceu em peso para celebrar a data especial.

A programação começou com a apresentação do DJ Tiaguinho, que animou as pessoas logo nas primeiras horas do evento, colocando todos para dançar com uma seleção de músicas contagiantes.

O ponto alto da noite foi o show da dupla Victor e Matheus, que emocionou o público com um repertório diversificado. A performance combinou momentos de emoção e alegria, proporcionando uma experiência marcante para os presentes. A celebração foi organizada pela Prefeitura de Cardoso em parceria com a Associação Comercial da cidade, que prepararam uma homenagem dedicada às mães com muito carinho e atenção aos detalhes.