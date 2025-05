A educação de Cardoso deu mais um importante passo rumo à melhoria da qualidade e da inclusão no transporte escolar

publicado em 20/05/2025

Prefeito Luis Paulo Bednarski, vereadora Marta Assunção e o secretário municipal de Educação, Vinicius de Campos (Foto: Prefeitura de Cardoso)

A educação de Cardoso deu mais um importante passo rumo à melhoria da qualidade e da inclusão no transporte escolar. O prefeito municipal Luis Paulo Bednarski, acompanhado da vereadora Marta Assunção, realizou a entrega oficial de dois novos micro-ônibus escolares ao secretário municipal de Educação, Vinicius de Campos.

Os veículos foram conquistados junto ao Governo do Estado de São Paulo e serão destinados exclusivamente ao transporte dos alunos da rede municipal de ensino. Equipados com ar-condicionado e elevadores para cadeirantes, os novos micro-ônibus trazem mais conforto, acessibilidade e segurança para os estudantes que dependem do transporte público para chegar às escolas.