Saiba o que abre e fecha neste feriado de Natal em Votuporanga

publicado em 24/12/2025

Estabelecimentos funcionam em horário diferenciado hoje em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brHoje, véspera de Natal, a maioria dos estabelecimentos de Votuporanga funciona em horário diferenciado, em razão das celebrações de fim de ano. Amanhã, dia em que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, o comércio e diversos serviços estarão fechados. O atendimento ao público será retomado normalmente na sexta-feira (26), seguindo os horários habituais de funcionamento.Conforme definido em assembleia aberta a associados, a Associação Comercial de Votuporanga explicou que hoje o comércio fica aberto até 16h. As lojas abrem novamente na sexta-feira (26), às 13h e fecham às 19h.O Proença funciona hoje das 7h30 às 19h. O Porecatu fica aberto das 7h às 19h. O atendimento no Santa Cruz é das 7h às 19h. O Amigão funciona das 7h às 19h. O Muffato atende das 7h às 18h. As grandes redes de supermercados da cidade não funcionam amanhã.Hoje, véspera de feriado, os bancos funcionam das 9h às 11h, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).A Prefeitura de Votuporanga informou que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta quarta-feira (24), quinta-feira (25), feriado de Natal e sexta-feira (26). O expediente administrativo será retomado na segunda-feira (29), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.Mesmo sem expediente presencial, diversos serviços seguem disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que pode ser acessado a qualquer momento, de forma rápida e gratuita, nas lojas App Store e Play Store.Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, permanecerá fechado nesta quarta-feira (24), quinta-feira (25), feriado de Natal, sexta-feira (26), sábado (27), domingo (28). No entanto, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.24 de dezembro de 2025 (quarta-feira)Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;Atendimento presencial (rua Pernambuco): fechado;Bosque Municipal: fechado;Horto Florestal: fechado;Ecotudos - Norte, Sul, Leste, Sul e Oeste: fechados;Serviço de varrição de ruas normalmente;Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente e a coleta noturna será antecipada a partir do meio-dia;Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;Atendimento presencial (rua Pernambuco): fechado;Bosque Municipal: fechado;Horto Florestal: fechado;Ecotudos - Norte, Sul, Leste, Sul e Oeste: fechados;Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva não serão realizados.26 de dezembro de 2025 (sexta-feira)Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;Atendimento presencial (rua Pernambuco): fechado;Bosque Municipal: fechado;Horto Florestal: fechado;Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;Ecotudo Sul: fechado;Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva serão realizados.Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;Atendimento WhatsApp (17) 3405-9195: das 7h às 13h;Atendimento presencial (rua Pernambuco): fechado;Bosque Municipal: fechado para reforma;Horto Florestal: fechado;Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;Ecotudo Sul: fechado;Serviço de varrição de ruas e Coleta de lixo normal (orgânico) serão realizados normalmente;Coleta seletiva de lixo não será realizada.Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;Atendimento presencial (rua Pernambuco): fechado;Bosque Municipal: fechado;Horto Florestal: fechado;Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;Ecotudo Sul: fechado;Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva não serão realizados.