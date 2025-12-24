Celebrações acontecem nos dias 24 e 25 de dezembro em diversas paróquias, capelas e comunidades do município

publicado em 24/12/2025

A Catedral Nossa Senhora Aparecida terá missas na quarta-feira (24) e quinta-feira (25) neste Natal (Foto: Diocese de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPara os católicos, a celebração do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo como sinal do amor e da salvação oferecidos por Deus à humanidade. Mais do que uma data festiva, o Natal tem um profundo significado espiritual, pois recorda o mistério da encarnação, em que Deus se faz homem para estar próximo das pessoas e compartilhar sua vida. Esse tempo convida os fiéis à oração, à reflexão e à vivência de valores como a fé, a humildade, a caridade e a fraternidade, inspirados no exemplo de Jesus, celebrado de modo especial nas missas, nos presépios e nos gestos de solidariedade. Em Votuporanga a Igreja Católica terá uma ampla programação de missas em comemoração ao Natal, com celebrações distribuídas em diversos pontos da cidade nos dias 24 e 25 de dezembro.As cerimônias religiosas acontecerão tanto na véspera do Natal, na quarta-feira, quanto no feriado de quinta-feira, reunindo fiéis em paróquias, capelas e comunidades da zona urbana e dos distritos. A programação inclui missas na Catedral Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São Bento, Capela São José, localizada no Jardim Marim, Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Paineiras, Paróquia Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, no Parque Guarani, Paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon, Paróquia São Cristóvão, no Jardim Alvorada, Capela Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Simonsen, Paróquia São Francisco e Santa Clara, no Cecap II, Quase paróquia Santo Antônio, no Parque das Nações, e Comunidade Santo Expedito, no bairro Colinas. As celebrações seguem o calendário litúrgico da Igreja e marcam o nascimento de Jesus Cristo, data central para o cristianismo. Entre os destaques da programação está a missa da manhã do dia 25 de dezembro, às 9h, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, que será presidida pelo bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas.Catedral Nossa Senhora Aparecida – CentroMissa da Noite de Natal (24/12): 19hMissa no Dia de Natal (25/12): 9h e 19hTransmissão das Missas: FacebookParóquia São Bento – São BentoMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 19hCapela São José – Jardim MarimMissa da Noite de Natal (24/12): 18hParóquia Senhor Bom Jesus – PaineirasMissa da Noite de Natal (24/12): 19hMissa no Dia de Natal (25/12): 19hTransmissão das Missas (dia 24): Facebook, Instagram e YouTubeParóquia Santa Luzia – Santa LuziaMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 9h e 19h30Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima – Parque GuaraniMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 9hParóquia Santa Joana Princesa – PozzobomMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 7h30 e 19hTransmissão das Missas: Facebook e YouTubeParóquia São Cristóvão – Jardim AlvoradaMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 19h30Capela Nossa Senhora Aparecida – SimonsenMissa da Noite de Natal (24/12): 18hParóquia São Francisco e Santa Clara – Cecap IIMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30Missa no Dia de Natal (25/12): 9h30Quase paróquia Santo Antônio – Parque das NaçõesMissa da Noite de Natal (24/12): 18h30, com o coral das criançasMissa no Dia de Natal (25/12): 10hComunidade Santo Expedito – ColinasMissa da Noite de Natal (24/12): 19h30