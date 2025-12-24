Celebrações acontecem nos dias 24 e 25 de dezembro em diversas paróquias, capelas e comunidades do município
A Catedral Nossa Senhora Aparecida terá missas na quarta-feira (24) e quinta-feira (25) neste Natal (Foto: Diocese de Votuporanga)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Para os católicos, a celebração do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo como sinal do amor e da salvação oferecidos por Deus à humanidade. Mais do que uma data festiva, o Natal tem um profundo significado espiritual, pois recorda o mistério da encarnação, em que Deus se faz homem para estar próximo das pessoas e compartilhar sua vida. Esse tempo convida os fiéis à oração, à reflexão e à vivência de valores como a fé, a humildade, a caridade e a fraternidade, inspirados no exemplo de Jesus, celebrado de modo especial nas missas, nos presépios e nos gestos de solidariedade. Em Votuporanga a Igreja Católica terá uma ampla programação de missas em comemoração ao Natal, com celebrações distribuídas em diversos pontos da cidade nos dias 24 e 25 de dezembro.
As cerimônias religiosas acontecerão tanto na véspera do Natal, na quarta-feira, quanto no feriado de quinta-feira, reunindo fiéis em paróquias, capelas e comunidades da zona urbana e dos distritos. A programação inclui missas na Catedral Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São Bento, Capela São José, localizada no Jardim Marim, Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Paineiras, Paróquia Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, no Parque Guarani, Paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon, Paróquia São Cristóvão, no Jardim Alvorada, Capela Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Simonsen, Paróquia São Francisco e Santa Clara, no Cecap II, Quase paróquia Santo Antônio, no Parque das Nações, e Comunidade Santo Expedito, no bairro Colinas. As celebrações seguem o calendário litúrgico da Igreja e marcam o nascimento de Jesus Cristo, data central para o cristianismo. Entre os destaques da programação está a missa da manhã do dia 25 de dezembro, às 9h, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, que será presidida pelo bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas.
Programação das missas do Natal Em Votuporanga
Catedral Nossa Senhora Aparecida – Centro
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h
Missa no Dia de Natal (25/12): 9h e 19h
Transmissão das Missas: Facebook
Paróquia São Bento – São Bento
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 19h
Capela São José – Jardim Marim
Missa da Noite de Natal (24/12): 18h
Paróquia Senhor Bom Jesus – Paineiras
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h
Missa no Dia de Natal (25/12): 19h
Transmissão das Missas (dia 24): Facebook, Instagram e YouTube
Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 9h e 19h30
Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima – Parque Guarani
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 9h
Paróquia Santa Joana Princesa – Pozzobom
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 7h30 e 19h
Transmissão das Missas: Facebook e YouTube
Paróquia São Cristóvão – Jardim Alvorada
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 19h30
Capela Nossa Senhora Aparecida – Simonsen
Missa da Noite de Natal (24/12): 18h
Paróquia São Francisco e Santa Clara – Cecap II
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30
Missa no Dia de Natal (25/12): 9h30
Quase paróquia Santo Antônio – Parque das Nações
Missa da Noite de Natal (24/12): 18h30, com o coral das crianças
Missa no Dia de Natal (25/12): 10h
Comunidade Santo Expedito – Colinas
Missa da Noite de Natal (24/12): 19h30