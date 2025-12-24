Consumidor votuporanguense enfrenta variações significativas de preço na ceia de Natal; planejamento financeiro é recomendado

publicado em 24/12/2025

Pesquisa estadual aponta grande variação de preços na ceia de Natal; consumidores devem pesquisar antes de comprar (Foto: Agência SP)

Da redaçãoCom a chegada do Natal, muitas famílias votuporanguenses, que como bons brasileiros deixam tudo para a última hora, devem correr hoje aos supermercados para fazer suas compras da ceia. Embora não exista ainda uma pesquisa de preços específica para Votuporanga, estudos estaduais reforçam a necessidade de comparação de valores entre supermercados, prática que pode resultar em uma grande economia.Em levantamento estadual realizado pelo Procon-SP, órgão de defesa do consumidor do Governo do Estado de São Paulo, foi constatada variação de até 169% nos preços de itens típicos de ceia de Natal, como azeites, carnes, panetones, bombons e conservas, quando comparado o menor e o maior valor registrados em supermercados paulistas no mesmo período de pesquisa. O estudo foi feito entre 4 e 10 de dezembro de 2025, em 82 estabelecimentos de 12 municípios paulistas.Na capital, por exemplo, a maior diferença de preço encontrada foi de 108,90% no valor de um quilo de azeitonas chilenas a granel – em um local o produto foi encontrado por R$ 99,98 e, em outro, por R$ 47,86, uma diferença em valor absoluto de R$ 52,12.No interior, a maior diferença de preços foi em Bauru, onde o quilo de azeitonas verdes com caroço a granel custava R$ 69,90 em um local e R$ 25,90 em outro, uma diferença de 169,88%, R$ 44,00 em valor absoluto.Esse tipo de variação, observado em todo o estado, indica que pesquisar preços entre diferentes supermercados e mercados de Votuporanga pode impactar diretamente no orçamento familiar neste fim de ano. O consumidor pode, por exemplo, comparar valores de panetones e azeites em estabelecimentos da cidade, anotando as diferenças antes de efetuar as compras.Após comparação de 99 produtos comuns entre as pesquisas realizadas na capital neste ano e no ano passado, constatou-se, em média, alta de 0,97% no preço desses itens. Os produtos que variaram positivamente foram: carnes (7,41%), frutas em calda (7,22%), farofas prontas (1,33%), Conservas (8,52%), bombons (18,20%) e panettones / chocottones (7,56%). O aumento só não foi maior em função, principalmente, dos itens azeite e lentilhas secas, que registraram queda de 26,85% e 6,19%, respectivamente. O IPCA (IBGE) do período analisado apresentou variação de 4,46%.- O Procon-SP orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.- Recomenda-se planejar com antecedência o cardápio da ceia que será servida, listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo, pois isso ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso.- Na hora da compra, é importante ler as embalagens e rótulos dos produtos, observando características, condições de conservação, informações nutricionais, informações sobre alergênicos, além da data de validade.- As promoções divulgadas pelos estabelecimentos comerciais devem ser cumpridas, por isso é aconselhável guardar os folhetos e anúncios publicitários que comprovem as ofertas.- O consumidor deve ficar atento porque foi observado no levantamento que alguns fabricantes reduziram a gramatura de seus produtos, principalmente os panetones e chocotones. Nestes casos, pela legislação, os produtos têm que ter esta informação em suas embalagens, com destaque, por no mínimo seis meses.