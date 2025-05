A Prefeitura Municipal de Cardoso, através da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a realização do 1º Encontro de Gestantes

publicado em 15/05/2025

A expectativa é de um evento informativo e acolhedor para todas as gestantes presentes (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Da redação

A Prefeitura Municipal de Cardoso, através da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a realização do 1º Encontro de Gestantes. O evento, dedicado a oferecer suporte e informação às futuras mamães do município, acontecerá no dia 10 de junho, das 07h30 às 11h, na sala de reuniões da escola Dirce Líbano.

A iniciativa visa proporcionar um espaço de acolhimento e aprendizado, onde as gestantes poderão participar de uma roda de bate-papo e desfrutar de um delicioso café da manhã. O encontro contará com a presença de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, prontos para orientar e esclarecer dúvidas sobre os mais diversos aspectos da gestação.

Estarão presentes no evento: nutricionista; dentista; médica; psicóloga; equipe de enfermagem; vacinadoras e fisioterapeuta.

Além da troca de experiências e do contato direto com os especialistas, as participantes concorrerão a brindes especiais que serão sorteados durante o encontro.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite a todas as gestantes de Cardoso para que não percam esta oportunidade valiosa de receber orientações importantes para uma gravidez saudável e tranquila, além de interagir com outras futuras mães e profissionais qualificados. A expectativa é de um evento informativo e acolhedor para todas as gestantes presentes.