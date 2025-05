A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Álvares Florence participou das Oficinas Preparatórias da Operação SP Sem Fogo

publicado em 20/05/2025

O município de Álvares Florence esteve presente nas oficinas da Operação SP Sem Fogo (Foto: Prefeitura de Álvares Florence)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Álvares Florence participou das Oficinas Preparatórias da Operação SP Sem Fogo, promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os municípios para a prevenção e o enfrentamento de incêndios florestais durante o período de estiagem, por meio de treinamentos teóricos e práticos voltados à atuação integrada das equipes locais.

A primeira fase das oficinas foi realizada na cidade de São José do Rio Preto, enquanto a segunda ocorreu no município de Fernandópolis. As atividades contaram com a presença de representantes de diversas cidades da região, visando o fortalecimento das ações de resposta a emergências relacionadas ao fogo em áreas urbanas e rurais.

O município de Álvares Florence esteve representado nas oficinas pelos servidores Celso Peixoto, Emerson Cortes, Esequiel Ferreira, Fabiano Pinto e Renato Pablos, integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A participação dos representantes locais busca garantir maior preparo técnico e integração com os demais órgãos envolvidos na operação, contribuindo para a segurança da população e a preservação do meio ambiente.

A Defesa Civil do Estado concluiu recentemente a Oficina Preparatória para o Operação SP Sem Fogo 2025, com um recorde de capacitações em todo o estado. Ao todo, quase 3 mil agentes de cerca de 600 municípios paulistas foram treinados para o enfrentamento dos desafios do período mais crítico em relação às queimadas e incêndios florestais.

As equipes da Defesa Civil estadual percorreram mais de 8 mil quilômetros em ações presenciais, promovendo oficinas, treinamentos e simulados voltados à prevenção e resposta rápida às ocorrências típicas da estiagem, que se intensificam com a baixa umidade do ar e as altas temperaturas.

A capacitação para a Operação SP Sem Fogo abordou temas como o monitoramento de riscos, uso de sistemas de alerta, atualização dos planos de contingência, estratégias de combate a incêndios, acionamento de aeronaves e a importância da comunicação com a população para evitar ações que possam provocar queimadas.