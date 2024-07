Convenção partidária deve homologar amanhã as candidaturas de Claudinei do Skinão a prefeito e Sérgio Ladeira a vice em Valentim

publicado em 31/07/2024

Convenção partidária deve homologar as candidaturas de Claudinei do Skinão a prefeito e Sérgio Ladeira a vice (Foto: Redes Sociais)

Da redaçãoOs partidos PRD, Podemos e PL, de Valentim Gentil, marcaram para amanhã, às 19h, a convenção partidária que deve homologar a candidatura de Claudinei do Skinão (PRD) a prefeito e Sérgio Ladeira (PL) a vice, do município vizinho. O ato será realizado no conhecido Salão do Minoro.Claudinei Carvassan Rodrigues, popularmente conhecido como Claudinei do Skinão, é empresário, proprietário de dois supermercados na cidade vizinha, e irá disputar agora a sua segunda eleição. Em 2020 ele disputou o pleito contra outros quatro candidatos e ficou em terceiro lugar nas urnas, com 1.250 votos, atrás do atual prefeito Adilson Segura e de seu agora pré-candidato a vice, Sérgio Ladeira.Sérgio Ladeira, por sua vez, é enfermeiro e atua na área da saúde há mais de 15 anos. Experiente na política, ele já ocupou cadeira na Câmara de Valentim Gentil por dois mandatos e deixou o Legislativo apenas para disputar o cargo de prefeito nas últimas eleições, oportunidade em que foi o segundo mais votado.Diferente das últimas eleições, no entanto, quando cinco candidatos disputaram o cargo de prefeito em Valentim, neste ano Claudinei do Skinão e Sérgio Ladeira devem enfrentar um único adversário, o ex-prefeito Liberato Caldeira e seu candidato a vice Hamiltinho (PSD).