publicado em 05/07/2024

O projeto tem objetivo de abordar questões ambientais e de sustentabilidade de maneira lúdica (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Nos dias 20 e 21 de julho, a cidade de Tanabi, localizada no interior paulista, será palco do projeto "Brincando na Praça". O evento gratuito, que ocorrerá na Praça de Ibiporanga, oferecerá uma programação cultural diversificada com brincadeiras, espetáculos teatrais, contação de histórias, intervenções circenses, jogos e muita interatividade para crianças, adolescentes e adultos.

Com o objetivo de abordar questões ambientais e de sustentabilidade de maneira lúdica, o projeto visa impactar socialmente a comunidade local. Ao ocupar o espaço público da praça, o "Brincando na Praça" proporciona um ambiente onde crianças e adolescentes podem estabelecer vínculos afetivos com a arte e a cultura por meio do brincar.

Realizado em cinco cidades em 2023, o "Brincando na Praça" já alcançou mais de 13 mil pessoas. O projeto é executado pela agência Muda Cultural, especializada em estratégias, gestão de patrocínios e realização de projetos culturais, e é viabilizado pelo ProAC ICMS, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tanabi e patrocínio da Tereos.

Para acolher o público de maneira confortável e segura, a Praça de Ibiporanga será preparada com uma grande tenda. O evento, que começa às 14h em ambos os dias, promete atrações que incentivam a reflexão e a interação do público, além de oficinas, jogos e brincadeiras.

A programação confirmada inclui a Cia. Nabuco Neto com suas Aventuras Sustentáveis, o grupo Educar Ancestral com seus cantos, e as contações de histórias das Mandigueiras na Pracinha, todos de São José do Rio Preto. Também haverá o espetáculo "Ôtovinu!" do Palhaço Fusquinha e da Cia 2 e Meio, de Sorocaba, uma oficina de arte com recicláveis coordenada por Deivi Miranda chamada "A Arte Que Vem do Lixo", e a Caravana Lúdica de São Paulo com muitos jogos e brincadeiras.

Ítalo Azevedo, gestor da agência Muda Cultural, explica: "Projetos culturais são espaços ideais para abordar temas importantes para as futuras gerações. No festival 'Brincando na Praça', tratamos da importância da economia circular e de como lidar com o recurso finito que é a água, tudo de forma lúdica e leve."

O projeto também garante a inclusão e a acessibilidade, oferecendo interpretação em LIBRAS em todas as atrações, programação em braille e estrutura arquitetonicamente acessível para pessoas com deficiência de mobilidade.

A Muda Cultural é uma agência especializada na criação de estratégias, gestão de patrocínios e realização de projetos culturais financiados por leis de incentivo. Com mais de dez anos no mercado, a empresa tem como missão qualificar a experiência de vida das pessoas e expandir suas potencialidades ao promover contatos de diferentes comunidades com a arte e a cultura. Conectando marcas a seus públicos de interesse, a Muda Cultural atua na gestão de investimentos sociais privados e no desenvolvimento de projetos culturais. Para saber mais, visite: (http://mudacultural.com.br).