Os moradores podem preparar os chapéus de palha e as botas porque nos dias 12 e 13 de julho, a partir das 20h, a Praça Matriz

publicado em 05/07/2024

Os moradores podem preparar os chapéus de palha e as botas porque nos dias 12 e 13 de julho, a partir das 20h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Cardoso está prestes a entrar no clima das festas juninas com o esperado Juninão na Praça. Os moradores podem preparar os chapéus de palha e as botas porque nos dias 12 e 13 de julho, a partir das 20h, a Praça Matriz vai se transformar no local principal da alegria e da animação.

No dia 12 de julho, a festa começa com um show espetacular da dupla Augusto e Gustavo. Conhecidos por suas canções animadas e energia contagiante, eles prometem fazer todo mundo dançar a noite toda.

Já no dia 13 de julho, para fechar com chave de ouro, Vinicius Pardini sobe ao palco trazendo seu repertório que mistura sertanejo e músicas populares, com mais uma noite de muita animação.

Além dos shows, o Juninão na Praça contará com uma variedade de barracas típicas, oferecendo desde comidas deliciosas até artesanato local. Brincadeiras tradicionais, como pescaria e jogo de argolas, estarão disponíveis para crianças e adultos se divertirem juntos.

A entrada é gratuita, então ninguém precisa ficar de fora dessa festa incrível.