publicado em 29/07/2024

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Jales realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na cidade vizinha.

Durante a ocorrência, a equipe policial recebeu informações de que um homem, já conhecido pelas autoridades, estaria armazenando uma grande quantidade de drogas em sua residência. Com base nessas informações, os policiais se dirigiram ao endereço do suspeito e o informaram sobre as denúncias.

Ao ser questionado, o homem confessou que mantinha em depósito certa quantidade de cocaína para um indivíduo de Dolcinópolis conhecido como "Gordinho", em troca de R$1.500,00. Com a autorização do suspeito, os policiais entraram na residência e localizaram as drogas indicadas.