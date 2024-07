Ele registrou a ocorrência na Central de Flagrantes em Rio Preto

publicado em 08/07/2024

O motorista foi rendido por criminosos enquanto estava em um posto de combustível na rodovia Euclides da Cunha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um caminhoneiro de 49 anos foi vítima de um roubo com sequestro no fim de semana em Fernandópolis. O motorista foi rendido por criminosos enquanto estava em um posto de combustível na rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Ele registrou a ocorrência na Central de Flagrantes em Rio Preto.

Segundo o relato do motorista à polícia, ele parou no posto para tomar banho e jantar. Ao retornar ao caminhão, foi surpreendido por um assaltante armado que o obrigou a deitar na cama da cabine e cobrir o rosto com um travesseiro. Em seguida, um segundo criminoso entrou no veículo e assumiu a direção. A vítima não soube informar o trajeto percorrido, que durou cerca de 15 minutos.

O boletim de ocorrência detalha que, em uma rodovia pouco movimentada, os criminosos transferiram o motorista para um Volkswagen Voyage branco, onde estavam outros dois assaltantes. Eles o levaram para uma casa pequena, onde ficou detido por algumas horas. Posteriormente, os bandidos conduziram o motorista até outra rodovia, onde foi liberado.

Com a ajuda de populares, o caminhoneiro conseguiu chegar até a delegacia para registrar o roubo. Além do caminhão, que estava descarregado, os criminosos levaram o celular da vítima, roupas e objetos pessoais que estavam no veículo. A carteira e os documentos do motorista, que estavam em seu bolso, não foram levados.