A vítima e o autor do crime eram amigos e trabalhavam juntos em um plantio de seringueiras

publicado em 15/07/2024

Flávio José Moreira, de 31 anos, foi morto a facadas durante o evento em Riolândia (Foto: Divulgação) ???????

Fernanda Cipriano

Uma confraternização de trabalho em Riolândia terminou de forma trágica neste fim de semana. Flávio José Moreira, de 31 anos, foi morto a facadas durante o evento. A vítima e o autor do crime eram amigos e trabalhavam juntos em um plantio de seringueiras.

De acordo com as investigações preliminares, a motivação do crime ainda está sendo apurada. Testemunhas relataram que, durante o churrasco, uma discussão teria iniciado entre os dois. Em meio ao desentendimento, o autor desferiu diversos golpes de faca em Flávio, atingindo seu braço e abdome.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Flávio já estava dentro do seu carro, sangrando. O autor das facadas tentava estancar os ferimentos da vítima, mas Flávio não resistiu e morreu a caminho da Santa Casa de Riolândia.

O autor do crime foi preso em flagrante e autuado por homicídio. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto a investigação continua. Segundo a polícia, ainda não há informações claras sobre o que teria motivado o ataque, e depoimentos de outras pessoas presentes na confraternização estão sendo colhidos.