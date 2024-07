O Hemocentro de Fernandópolis emitiu um novo alerta sobre o risco decorrente da queda nas doações de sangue

publicado em 19/07/2024

O Hemocentro de Fernandópolis que atende toda a região pode ficar com estoque em baixa (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Hemocentro de Fernandópolis emitiu um novo alerta sobre o risco decorrente da queda nas doações de sangue. A médica hematologista Brígida do Amaral Botelho Prudêncio fez um apelo nas redes sociais para sensibilizar a população. O local recebe doações e distribui para toda a região.

De acordo com a hematologista, as férias escolares e o inverno com baixas temperaturas são fatores que contribuem para a diminuição das doações de sangue.

"A nossa necessidade, contudo, não diminui. Continuamos precisando de doadores de sangue. Estamos colhendo sangue abaixo do limite de segurança e colocando em risco a vida de pacientes que precisam de sangue", afirmou.