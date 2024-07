Ao lado de prefeitos, deputados e lideranças regionais, o governador realizará a entrega de casas Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano em Macedônia, por volta das 14h, e depois em Cardoso, às 16h

publicado em 05/07/2024

O governador Tarcísio de Freitas irá cumprir agenda oficial amanhã na região para a entrega de casas em Macedônia e Cardoso (Foto: Governo de SP)

Da redação

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda nest sexta-feira (5), na região, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Estado. Ao lado de prefeitos, deputados e lideranças regionais, o governador realizará a entrega de casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Macedônia, por volta das 14h, e depois em Cardoso, às 16h.

Em Macedônia serão entregues 75 moradias populares, construídas pelo Governo do Estado, ao lado da CEMEI José Marques de Toledo. Na ocasião, Tarcísio estará acompanhado do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e será recepcionado pelo prefeito Reginaldo Marcomini (PSD).

Logo na sequência, o governador e toda a equipe técnica do CDHU seguem para Cardoso, onde o prefeito Jair César Nates, o Tucura (PSD), irá lhes receber para a entrega oficial de 47 casas, sendo 23 em São João do Marinheiro e mais 24 em Cardoso. A cerimônia de entrega será realizada nas casas construídas próximo à Vila Progresso.