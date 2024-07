Tarcísio de Freitas veio à região pela primeira vez desde que assumiu o comando do Estado e já ouviu algumas reivindicações

publicado em 06/07/2024

O governador Tarcísio de Freitas esteve ontem em Cardoso para a entrega de 47 casas populares ao lado do prefeito Tucura (Foto: A Cidade)

Da redação

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou ontem a entrega de casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Macedônia e depois Cardoso. Em sua primeira passagem pela região, o chefe do Executivo estadual ouviu de prefeitos e deputados algumas das reivindicações locais e prometeu colocar a terceira faixa da rodovia Péricles Belini, entre Cardoso e Votuporanga, “no radar” de prioridades do Estado.

O compromisso de Tarcísio foi firmado durante sua passagem por Cardoso. Lá ele foi recebido pelo prefeito Jair Cesar Nates, o Tucura (PSD), e por lideranças regionais, como os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB), Danilo Campetti (Republicanos) Itamar Borges (MDB) e Valdomiro Lopes (PSB), além dos federais Fausto Pinato (PP) e Fernando Marongoni (União Brasil).

Foi em uma conversa com Carlão, aliás, que o governador soube da necessidade de uma terceira faixa na Péricles Belini e também na vicinal que liga Mira Estrela a Fernandópolis.

“Tenho que cumprimentar aqui o sempre presidente (da Alesp) Carlão Pignatari. O Fausto (Pinato) estava dizendo que não sabe o que o Carlão fez para trazer tanto estrada para a região, que colocou a faca no pescoço do ex-governador, mas não colocou não. Esse cara é habilidoso, ele me chamou aqui no cantinho e disse “a gente tem que fazer a terceira faixa da de Cardoso para Votuporanga, é importante, a gente tem que fazer” e respondo, tem que fazer mesmo gente, tem que botar esse projeto para rodar. Uma região que tem o agro forte, com caminhão passando, caminhão de cana, realmente precisa de terceira pista. É lógico que temos as limitações orçamentárias, mas é importante que isso esteja no radar”, disse o governador.

Casas

Em Cardoso o governador fez a entrega de 47 moradias. Do total, 23 foram construídas no distrito de São João do Marinheiro e o restante está contemplado na área urbana do município.

“Estou muito feliz e agradecido em participar da entrega dessas moradias para a população de Cardoso. Trabalhamos bastante para que esse sonho se tornasse realidade. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e a toda a sua equipe, representada aqui pelo secretário da Habitação, Marcelo Branco, por honrar com os compromissos e entregar centenas de moradias pelo nosso interior”, disse Carlão Pignatari.

As unidades habitacionais da área urbana estão localizadas na Vila Progresso. Elas têm 47,87 metros quadrados distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de instalação de energia solar. Já o empreendimento no distrito de São João do Marinheiro fica na avenida Machado. As casas têm o mesmo modelo e a mesma proporção do conjunto habitacional da cidade de Cardoso.

Macedônia

Já em Macedônia, Tarcísio participou da entrega de 75 casas da CDHU. O evento foi acompanhado por 11 prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais e pré-candidatos.

O prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini aproveitou a visita do governador no último ato permitido antes da restrição imposta pelo calendário eleitoral para reforçar o pedido de asfaltamento da estrada que liga Macedônia a Indiaporã, obra estimada em R$ 70 milhões. O governador chegou a brincar com o prefeito que sabe pedir. “Pediu, levou”, disse o governador levando o prefeito às lagrimas.