publicado em 06/07/2024

A venda de ingressos online já começou no site oficial do festival (fitriopreto.com.br) (Foto: Divulgação)

A cidade de São José do Rio Preto se prepara para um verdadeiro espetáculo de cultura e arte com a chegada do FIT Rio Preto. O festival, que ocorrerá entre os dias 18 e 27 de julho, contará com 37 espetáculos, 25 ações [per]formativas e 41 atrações no Graneleiro, totalizando mais de 130 horas de arte para a população local e da região.

A venda de ingressos online já começou no site oficial do festival (fitriopreto.com.br), na centralrelacionamento.sescsp.org.br ou via App Credencial Sesc SP. Os ingressos presenciais serão liberados na sexta-feira (5), às 17h, nas bilheterias físicas do Sesc em todo o Estado de São Paulo. Todos os espetáculos pagos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). Cada CPF pode adquirir até 2 ingressos tanto online quanto presencialmente. A compra online estará disponível até duas horas antes do início do espetáculo.

Têm direito à meia-entrada os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes, estudantes, ID Jovem, servidores de escola pública, aposentados, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de um acompanhante. A classe teatral credenciada para a edição 2024 e participantes do festival com crachá de identificação também podem usufruir deste benefício.

Os espetáculos realizados em ruas e praças são gratuitos e sem bilheteria. Para aqueles destinados a todos os públicos, embora gratuitos, há uma limitação de capacidade. Nesses casos, 50% dos ingressos estarão disponíveis online, a partir das 12h do dia anterior ao espetáculo, e os outros 50% serão liberados no local da apresentação, 30 minutos antes do início de cada sessão. Para esses eventos, o limite é de 4 ingressos por CPF online e 1 por pessoa presencialmente.

Entre os destaques gratuitos da programação estão “Candeia”, “Musa – Leituras Cênicas”, “Projeto K” e o filme “O ventre do traviarcado”. Esses eventos também seguirão a regra de 50% dos ingressos online e 50% presenciais.

As atrações no Graneleiro são gratuitas. A distribuição de ingressos será feita diariamente, sendo 50% disponibilizados online às 17h e os outros 50% na bilheteria do Graneleiro, a partir das 22h30. Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso.

As ações [per]formativas são gratuitas e com público limitado. Algumas atividades requerem inscrição prévia, enquanto outras têm acesso livre por ordem de chegada. Detalhes sobre a capacidade e os formulários de inscrição estão disponíveis no site fitriopreto.com.br.

Para compras online, são aceitos cartões de crédito das bandeiras Elo Crédito, Hipercard, Mastercard e Visa. Já nas unidades do Sesc SP, é possível pagar com dinheiro, cartões de débito e crédito das bandeiras Mastercard, Visa, Hipercard, Elo Crédito, Elo Débito, Maestro, Visa Electron, Aura, Cabal, além do Voucher Cultura Alelo e Pix.