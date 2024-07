Como noticiado pelo A Cidade, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou o edital de convocação da consulta pública para que a comunidade escolar opine sobre a implantação ou não do modelo

publicado em 22/07/2024

A escola Pedro Pedrosa, em Nhandeara, pode aderir ao modelo cívico-militar (Foto: Diretoria de Ensino)

Na área de abrangência da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, além da escola Sarah Arnoldi Barbosa, também aderiu ao programa cívico-militar a escola Pedro Pedrosa, em Nhandeara. Assim como a unidade votuporanguense, porém, ele deve organizar consultas públicas para que a comunidade escolar opine sobre a implantação ou não do modelo na instituição de ensino.

Como noticiado pelo A Cidade, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou o edital de convocação da consulta pública para que a comunidade escolar opine sobre a implantação ou não do modelo na instituição de ensino de Nhandeara e das demais escolas que manifestaram interesse em todo o Estado.

A partir do edital, a escola Pedro Pedrosa deverá organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir o novo modelo. A opinião da comunidade escolar deve ser registrada entre os dias 1º e 15 de agosto, por meio da Secretaria Escolar Digital.

Podem participar da consulta pública: mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade; estudantes a partir de 16 anos de idade, ou seus familiares, em caso de abstenção de alunos dessa faixa etária; e professores e outros profissionais da equipe escolar.

A expectativa da Secretaria de Estado da Educação é iniciar o projeto em 2025 com 45 unidades educacionais da rede, permitindo um acompanhamento detalhado da implantação do modelo e a avaliação da possibilidade de ampliação nos próximos anos.

As 45 escolas selecionadas para integrar o programa serão conhecidas até o final de agosto. O período coincide com a primeira etapa do processo de matrículas e transferências na rede estadual de ensino. Até o início de setembro, estudantes poderão registrar intenção de transferência para essas unidades ou para outras escolas da rede.