publicado em 25/07/2024

Caio chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em um intervalo de 24 horas, dois acidentes fatais envolvendo motociclistas foram registrados na região de São José do Rio Preto. As ocorrências resultaram na morte de dois jovens.

Na tarde de anteontem, Caio Henrique Barrionuevo, de 21 anos, morreu após a moto que conduzia colidir com um veículo Gol em uma via pública de Rio Preto. Segundo informações da Polícia Militar, Caio chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da colisão.

O outro acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (22), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Um motociclista, cujo nome ainda não foi divulgado, morreu após bater de frente com um caminhão. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima seguia pela pista no sentido José Bonifácio quando ocorreu a colisão frontal.

Os dois acidentes chamam atenção para os perigos enfrentados por motociclistas nas estradas e ruas da região. As autoridades reforçam a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para prevenir novas tragédias.