publicado em 29/07/2024

Apesar do uso de arma branca, a vítima não sofreu ferimentos graves na região (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Uma discussão entre moradores de rua no bairro Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto, terminou em facadas e registro de boletim de ocorrência. Apesar do uso de arma branca, a vítima não sofreu ferimentos graves.

De acordo com a ocorrência, o caso ocorreu pouco depois das 22h, em uma via do bairro. Policiais militares foram acionados para comparecer à UPA Santo Antônio, onde um morador de rua de 44 anos estava sendo atendido por ferimentos na nuca e no rosto.

De acordo com o relato dos policiais na Central de Flagrantes, o ataque ocorreu após uma discussão entre a vítima e um desconhecido, que golpeou a vítima com uma faca, causando ferimentos leves. O médico responsável pelo atendimento informou que não houve necessidade de sutura e que o paciente se recusou a identificar o agressor.