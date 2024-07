O caso aconteceu na própria casa da família, que mora na zona Rural de Mesópolis

publicado em 15/07/2024

O caso aconteceu na própria casa da família, que mora na zona Rural da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma criança de quatro anos faleceu neste fim de semana na cidade Mesópolis. O caso aconteceu na própria casa da família, que mora na zona Rural da cidade vizinha, uma televisão teria caído em cima do pequeno, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, a criança tentou pegar uma bola que estava atrás da TV, posicionada em cima de uma estante na sala. Na tentativa de alcançar o brinquedo, a criança puxou duas gavetas da estante, o que provocou a queda da televisão sobre seu tórax. A batida foi muito forte e ele ficou inconsciente.

Após o acidente, a criança foi socorrida e levada às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar e a equipe científica estiveram no local para realizar uma perícia detalhada e levantar mais informações sobre as circunstâncias do acidente.