O animal foi encontrado em uma via pública da cidade, correndo riscos como atropelamentos e ataques

publicado em 29/07/2024

Em uma ação de resgate na manhã de segunda-feira (29), o Corpo de Bombeiros de São Paulo, com o apoio da Polícia Ambiental, salvou um tamanduá-bandeira que estava perdido em uma área urbana. O animal foi encontrado em uma via pública da cidade, correndo riscos como atropelamentos e ataques.Os bombeiros, liderados pelo 1° Sargento PM Grizio e acompanhados pelos Cabos PM Sanchez, Agnaldo e Maico, foram acionados para a ocorrência. Utilizaram técnicas, conseguiram capturar o tamanduá-bandeira sem causar-lhe ferimentos.Após o resgate, o animal foi entregue à Polícia Ambiental, que o soltou em um local seguro e adequado para a espécie, garantindo assim seu retorno ao habitat natural.Em situações como esta, é fundamental que a população saiba como agir ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas. A orientação principal é evitar qualquer tipo de contato direto e não tentar capturá-los por conta própria. O recomendado é acionar os órgãos competentes, como a Polícia Ambiental pelo telefone 190, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, que possuem o treinamento e os recursos necessários para realizar o resgate de forma segura para o animal e para as pessoas envolvidas.