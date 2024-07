Convenções partidárias homologaram a disputa entre Oclair Bento e Ivo pela Prefeitura de Parisi nas eleições de outubro

publicado em 31/07/2024

Convenções partidárias homologaram a disputa entre Oclair Bento e Ivo pela Prefeitura de Parisi nas eleições de outubro (Foto: Redes sociais)

Da redação

Enquanto em Votuporanga apenas uma convenção partidária foi realizada até o momento, em Parisi a disputa pelo cargo de prefeito já está definida e será entre o atual prefeito Oclair Bento e seu vice Pardal, pelo PSDB, contra o ex-prefeito Ivo e seu vice Amarildo, pelo PSD. As chapas foram homologadas em encontros partidários realizados no último dia 21 (Ivo) e dia 27 (Oclair).

Oclair busca a reeleição em uma coligação que envolve o partido pelo qual foi eleito em 2020, o PSDB, o Cidadania e o PP. Já Ivo tenta voltar ao comando da Prefeitura por meio da união entre o PSD, Republicanos e PL.

A disputa entre os dois grupos políticos da cidade remete às eleições passadas, quando Oclair venceu a esposa de Ivo e então prefeita da cidade vizinha, Rosinei do Ivo, por uma diferença de 31 votos. A “batalha”, na época, foi acirrada e neste ano não deve ser diferente.