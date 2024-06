O projeto que previa mais rigidez na fiscalização de canis irregulares, de Cláudia de Giuli (MDB), teve votação adiada

publicado em 28/06/2024

Os vereadores de Rio Preto aprovaram o Projeto de Lei que institui o “Programa Servidor Amigo do Autista”, de Jean Charles (MDB), na sessão da Câmara desta terça-feira (25), em regime de urgência. O projeto que previa mais rigidez na fiscalização de canis irregulares, de Cláudia de Giuli (MDB), teve votação adiada.

O programa proposto pelo emedebista foi aprovado em regime de urgência, ou seja, quando são aprovados a legalidade e, na sequência, o mérito do projeto. O objetivo é a capacitação técnica dos servidores municipais no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista.

Ainda em urgência, foi aprovado o Projeto de Resolução da Mesa Diretora que adequa o funcionamento da Escola do Legislativo. A mesma proposta também promove mudanças na função de tesoureiro da Câmara.

Outros três projetos também foram aprovados pelos vereadores. Entre eles, o de Bruno Moura (PRS), o que institui empreendedorismo, educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados nas escolas municipais, e o de Bruno Marinho (PRD), que cria o “Programa de Equoterapia” na saúde municipal.

Já o Projeto de Lei Complementar que inclui na legislação municipal a permissão para que animais sejam apreendidos quando constatada a criação ou comercialização dos mesmos sem alvarás de licença, além de estabelecer regulamentação de punições nesses casos, de Cláudia de Giuli teve votação adiada.

Frente Parlamentar

Durante a sessão, foi definida a criação da Frente Parlamentar para acompanhar a implantação de campus de uma universidade federal em Rio Preto, anunciada recentemente pelo governo federal. A frente será presidida por João Paulo Rillo (Psol).

