publicado em 21/06/2024

Atração cultural, recreação e momentos de lazer, tudo isso faz parte da programação que o Sesc Rio Preto prepara aos entusiastas dos momentos de qualidade. Hoje, não vai ser diferente, a programação promete surpreender com o show da banda Francisco, el Hombre, no ginásio, no qual interpreta o clássico álbum Acabou Chorare, do Novos Baianos, e o espetáculo de dança Encantado, da Lia Rodrigues (em) Companhia de Danças, do Rio de Janeiro, vencedor do prêmio APCA de Dança na categoria coreografia/criação, que sobe ao palco do teatro no sábado (22), estão entre os principais destaques da semana no Sesc Rio Preto.

A programação está recheada de atrações que vão desde espetáculos à show, alguns com classificação indicativa, outras livres, para toda a família aproveitar o momento repleto de cultura. Acompanhe o cronograma:

DIA 22/6 – SÁBADO

DANÇA

Espetáculo – Encantado

Com Lia Rodrigues (em) Companhia de Danças. Dir. Lia Rodrigues.

A palavra “encantado”, derivada do latim “incantatus”, denota algo sujeito a encantamento ou feitiço mágico. Também é sinônimo de maravilhado, deslumbrado ou fascinado, além de ser uma expressão de cortesia. No Brasil, tem significados adicionais, referindo-se a entidades ligadas às cosmovisões afro-ameríndias. Os encantados, impulsionados por forças ocultas, permeiam céu e terra, selvas, pedras, águas doces e salgadas, dunas e plantas, consagrando esses lugares. Lia Rodrigues, partindo de cosmogonias indígenas e africanas, dirige corpos em cena que se amalgamam em diferentes arranjos na busca pelo coletivo. Envolvidos em cobertores, vestimentas estampadas, os intérpretes-criadores exploram maneiras de encantar o entorno - imagens, danças, paisagens -, incorporando-as em seus corpos e concepções, refletindo formas de conectar-se com os seres viventes em toda a sua diversidade.

Dia 22, sábado, 20h.

Teatro. R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Autoclassificação 16 anos.

Dia 23/6 – domingo

Crianças | Teatro

Espetáculo – Histórias da Mata

Com Grupo de Teatro Lugar de Ser Qualquer. Dir: Bruno Gualberto Herrera.

Macaco Caco num apressamento parte do Cerrado devido a uma onda enorme de lama. Quando chega ao litoral, ele acaba conhecendo uma Dona Onça feroz e, para fugir de suas garras, prega várias peças nela, depois foge rumo ao Pantanal. Dona Onça vai atrás dele por todos os lugares. Neste percurso, eles nos contam sobre as lendas da Floresta Amazônica e mostram o colorido da caatinga.

Dia 23, domingo, 16h

Comedoria – área externa. Grátis. Autoclassificação livre. Lugares limitados.

Música

Show - A-LAPA-LÁ

Projeto em homenagem a um dos bairros mais festeiros de São Paulo, a Lapa! Aqui tem vizinho, morador, amigo, tudo junto misturando aquele forrózinho e brasilidade, esquentando a pista e botando o povo para dançar. Liderado por Leandro Gonçalves (voz, violão e triangulo) e Lucas Coimbra (voz e sanfona), A-LAPA-LÁ nasceu em 2022 como uma festa que junta músicos, cantores e instrumentistas num grande encontro colaborativo. No final de 2023, chega com o formato de banda com o intuito de levar a experiência e a música da festa para outras pessoas e espaços. Completa o time de músicos Vitor Coimbra, na zabumba e voz.

Dia 23, domingo, 17h.