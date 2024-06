Após 10 dias no cargo, Sérgio Eduardo Camargo anunciou seu pedido de afastamento e quem assume a Pasta é Caio Ribeiro

publicado em 19/06/2024

Na Secretaria de Administração e Finanças sai Sérgio Eduardo Camargo e entra Caio Ribeiro (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Fernanda Cipriano

O Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Cardoso, Sérgio Eduardo Camargo, anunciou seu afastamento do cargo por meio de nota oficial, anteontem. Caio Ribeiro que anteriormente ocupava o cargo de Diretor de Departamento da Pasta, assumirá a função.

Em sua declaração, publicada nas redes oficiais da Administração Municipal, Camargo explicou que a decisão foi motivada pela dificuldade de conciliar as responsabilidades do cargo com questões pessoais, de saúde e familiares.

“Essa decisão foi tomada em decorrência de não conseguir conciliar os trabalhos na secretaria com os assuntos pessoais, de saúde e familiares. Diante dessa situação, e pelo zelo e proteção da minha família, resolvi me afastar do cargo de Secretário para me dedicar integralmente à resolução dessa questão”, afirmou Camargo na nota.

Ele também comunicou que retornará ao seu cargo de servidor na contabilidade da prefeitura, onde continuará colaborando com a administração municipal. “Retornarei ao meu cargo de servidor na contabilidade, onde continuarei trabalhando com afinco e dedicação, em conjunto com a administração municipal, para contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade”, acrescentou.

Camargo agradeceu especialmente ao prefeito Jair César Nattes pela oportunidade e confiança depositada nele, além de expressar gratidão aos munícipes e servidores pelas mensagens positivas.

Novo secretário