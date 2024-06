Empreendimento é uma oportunidade única para quem deseja realizar o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 350

publicado em 13/06/2024

Além da apresentação da casa modelo, o evento de lançamento promete ser uma experiência divertida para toda a família (Foto: Divulgação)

O aguardado lançamento do Residencial dos Colibris está marcado para este sábado (15), a partir das 10h, em Parisi. O evento ocorrerá na casa modelo do empreendimento, localizada na Rodovia vicinal Angelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi.

Com uma localização estratégica, a apenas 10 minutos de distância de Votuporanga, o Residencial dos Colibris oferece uma oportunidade única para quem busca adquirir sua casa própria. Através do programa Minha Casa Minha Vida, estão disponíveis condições facilitadas de financiamento, tornando o sonho de sair do aluguel mais acessível para a comunidade.

Um dos pontos destacados pelos organizadores é a acessibilidade financeira, com parcelas a partir de R$ 350, tornando o investimento em um imóvel uma realidade ao alcance de mais pessoas.

Além da apresentação da casa modelo, o evento de lançamento promete ser uma experiência divertida para toda a família. Um arraial está planejado, com diversas opções de comes e bebes, além de atividades como pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor para os presentes.

Para aqueles que desejam obter mais informações sobre o Residencial dos Colibris, uma equipe estará disponível durante o evento para esclarecer dúvidas e fornecer detalhes sobre as condições de financiamento e características do empreendimento. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 17 98820-1379.