O evento, que tem como objetivo a valorização da atividade física e do lazer, reunirá jovens, adultos e idosos a partir das 15h para uma tarde de muita dança e diversão

publicado em 19/06/2024

Fernanda Cipriano

O Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto, neste sábado (22), será palco de mais uma edição do Programa Vem Bailar, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, promovida pela Secretaria de Esportes. O evento, que tem como objetivo a valorização da atividade física e do lazer, reunirá jovens, adultos e idosos a partir das 15h para uma tarde de muita dança e diversão.

Criado no ano passado, o Vem Bailar busca proporcionar uma programação participativa, de entretenimento e lazer, para elevar a autoestima e a socialização dos participantes por meio da prática de atividades físicas e esportivas. Neste ano, o projeto está em sua segunda fase e contará com 10 etapas realizadas entre março e julho em diversas cidades do Estado de São Paulo.

O formato inicial do Vem Bailar será mantido, com foco na Dança de Salão e seus diversos estilos, incluindo Forró, Samba de Gafieira, Merengue, Salsa, Tango, Lambada, Zouk Brasileiro, Bachata e Maxixe. No entanto, uma novidade desta edição é a inclusão do Street Dance, com apresentações de Hip Hop e batalhas de Breaking. A escolha pelo novo estilo veio após uma pesquisa para identificar quais ritmos seriam mais atrativos para o público jovem. O Street Dance não só trabalha habilidades de coordenação, equilíbrio e ritmo, mas também desenvolve a expressão corporal e a consciência de equipe. Vale lembrar que, em dezembro de 2020, o Comitê Olímpico Internacional (COI) oficializou a entrada do Breaking como modalidade olímpica para os Jogos de Paris 2024.