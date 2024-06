Nos últimos dias, o bairro Coester foi contemplado com a renovação asfáltica e a sinalização de solo, para mais segurança e conforto para os motoristas

publicado em 28/06/2024

Nos últimos dias, o bairro Coester foi contemplado com a renovação asfáltica e a sinalização de solo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Fernandópolis continua a receber melhorias em sua infraestrutura viária com os serviços de recapeamento beneficiando diversas ruas. Nos últimos dias, o bairro Coester foi contemplado com a renovação asfáltica e a sinalização de solo, para mais segurança e conforto para os motoristas.

Nesta semana, os maquinários iniciaram os trabalhos nas ruas do Jardim Santa Helena, atendendo às vias que mais necessitavam de intervenção. A rua Guanabara foi a primeira a ser parcialmente beneficiada com a nova camada de massa asfáltica, marcando o início das melhorias na região.