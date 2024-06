Realizada pela Prefeitura Municipal, a festa foi animada pela renomada Banda Santa Efigênia, que é sucesso em toda a região

publicado em 13/06/2024

Realizada pela Prefeitura Municipal, a festa foi animada pela renomada Banda Santa Efigênia, que é sucesso em toda a região

Álvares Florence viveu uma noite de muita alegria e diversão no último sábado durante a “Quermesse da Educação Municipal”, realizada na Área de Lazer do Trabalhador. Organizada pela Prefeitura, a festa foi animada pela renomada Banda Santa Efigênia, atraindo um grande público e se consolidando como um evento de sucesso.

Comidas típicas, danças, música e muita diversão foram os destaques da noite. A quermesse contou com o apoio cultural da Apaa (Associação Paulista dos Amigos da Arte) Difusão Cultural, “Tudo Vira Cult SP” e Governo do Estado de São Paulo, o que contribuiu para o brilho e a organização impecável do evento.

A participação da comunidade foi fundamental para o êxito da quermesse. Carlos Eduardo Fernando Gabioli, o popular Cadu, supervisor de ensino de Álvares Florence, enfatizou a importância do envolvimento popular: “a participação da comunidade é sempre muito grande. No geral é uma festa que reúne muita gente e o envolvimento do público é imprescindível, tanto na organização com a comunidade escolar, quanto com a comunidade no geral na festa em si”.

A tradicional quermesse das escolas é aguardada pelos moradores de Álvares Florence e redondezas. Cadu destaca o valor cultural e social da celebração: “é uma festa que traz as memórias da época, bem como a confraternização, a alegria e a amizade de todos que participam. A escola exerce o papel de educação e fomenta sem dúvidas a promoção da cultura e do lazer”, concluiu.

A repercussão da quermesse foi grande, com elogios de todos os cantos da cidade. O evento conseguiu reunir famílias em um clima de alegria e descontração, reforçando o senso de comunidade e valorização das tradições. “As pessoas também querem momentos de diversão e de alegria, então sempre que possível, fazemos questão de investir do lazer para a nossa população. Ficamos felizes que a festa foi novamente um sucesso”, ressalta o prefeito Adílson Leite.