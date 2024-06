Destes estabelecimentos, 15 foram reconhecidos com o selo "Empresa Amiga das Pessoas com Deficiência" por estarem em conformidade com as normas de acessibilidade

publicado em 25/06/2024

Destes estabelecimentos, 15 foram reconhecidos com o selo "Empresa Amiga das Pessoas com Deficiência" (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Na última semana, o projeto "Empresa Amiga das Pessoas com Deficiência" realizou uma vistoria em 25 lojas de Fernandópolis para avaliar a acessibilidade dos locais. Destes estabelecimentos, 15 foram reconhecidos com o selo "Empresa Amiga das Pessoas com Deficiência" por estarem em conformidade com as normas de acessibilidade.

O principal objetivo do projeto é promover a inclusão e incentivar os estabelecimentos comerciais a se adequarem às normas de acessibilidade. Segundo os idealizadores Flávio SantAnna, Valdecir e Cidinho, apenas 40% das lojas visitadas estão em situação regular, destacando a necessidade de melhorias contínuas na cidade.

O projeto também oferece orientação e suporte para os comerciantes que desejam tornar seus estabelecimentos mais acessíveis. Um exemplo é o Restaurante Serve Bem, localizado no centro da cidade, cujo proprietário se comprometeu a realizar obras de adequação, incluindo a eliminação de um degrau na entrada, a instalação de uma rampa e outras modificações necessárias para garantir o acesso de pessoas com deficiência.