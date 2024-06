As ações são articuladas por meio do Comitê Gestor de Prevenção às Queimadas de São José do Rio Preto

publicado em 13/06/2024

Inicialmente, as atividades teriam início na última semana de maio, mas foram adiadas em função das condições climáticas (Foto: Ivan Feitosa / SMCS)

Começaram ontem as atividades de queima controlada de vegetação em áreas próximas à Floresta Estadual do Noroeste Paulista (FENP), a fim de proteger a unidade de conservação de incêndios. As ações são articuladas por meio do Comitê Gestor de Prevenção às Queimadas de São José do Rio Preto.

Os trabalhos têm o objetivo de criar faixas de terra sem vegetação nas proximidades da floresta. Esses corredores servem como barreira contra a propagação descontrolada de chamas e ainda podem ser utilizados como vias de acesso para veículos de combate ao fogo, em casos de incêndio. Essas faixas, chamadas de aceiros, podem ser criadas com o corte das plantas ou com o uso de fogo em áreas delimitadas.

Inicialmente, as atividades teriam início na última semana de maio, mas foram adiadas em função das condições climáticas. Agora, estão programadas ações em áreas próximas ao Parque Tecnológico de Rio Preto. Os trabalhos são coordenados pelo Corpo de Bombeiros e precisam de autorização prévia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Histórico

Considerado uma estratégia eficaz na prevenção de incêndios, o manejo integrado do fogo (MIF) foi utilizado pela primeira vez no entorno da floresta estadual em 2022. Desde então, não houve registro de incêndios no território das unidades de conservação. Dentro da área da FENP, fica ainda outra unidade de conservação, a Estação Ecológica do Noroeste Paulista (EENP).

Estratégias de prevenção de incêndios florestais

Manejo integrado do fogo (MIF)

Abordagem que utiliza o fogo de maneira controlada e planejada para reduzir riscos de incêndios descontrolados, promove a biodiversidade e valoriza práticas tradicionais. Combina aspectos ecológicos, socioeconômicos e técnicos e envolve, por exemplo, ações educativas.

Aceiro

Faixa de terra limpa de vegetação e materiais inflamáveis, criada para impedir a propagação de fogo que poderia avançar até a área a ser preservada.

Aceiro negro

Aceiro criado através da queima controlada de vegetação, eliminando mato sem valor ambiental que poderia servir de combustível para a propagação do fogo.

Queima controlada