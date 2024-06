A estimativa é de que até o fim da operação de limpeza sejam recolhidas 1.500 toneladas de materiais descartados irregularmente

publicado em 04/06/2024

Mais de 50 caminhões de lixo já foram retirados, mas tem ainda mais e a estimativa é de que chegue a 1.500 toneladas de materiais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Serviços Urbanos já retirou mais de 50 caminhões de lixo e entulhos de uma espécie de “lixão clandestino” em estradas rurais próximas ao Cemitério no Distrito Simonsen. A estimativa, porém, é de que até o fim da operação de limpeza sejam recolhidas 1.500 toneladas de materiais descartados irregularmente.

Entre os materiais já coletados estão lixo residencial, industrial, animais mortos, restos de construção, galhos, sofás, colchões, entre outros materiais inservíveis. Diante desse cenário a Pasta reforçou o pedido para que os moradores se conscientizem e passem a descartar o lixo em locais apropriados.

“É muito importante que a população trabalhe em parceria com o poder público e também faça a sua colaboração destinando o lixo em locais adequados como as nossas unidades do Ecotudo, por exemplo, além dos benefícios ambientais com o descarte realizado de forma correta, também evitamos outros problemas como a Dengue”, disse o secretário da pasta, Fábio Okamoto.

O descarte irregular de lixo em vias públicas ou estradas é crime punido com multa que pode chegar a 1.703 UFMs (Unidades Fiscais do Município), o que ultrapassa os R$ 8,4 mil. O valor pode ser dobrado em caso de reincidência do crime.