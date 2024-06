O horário de funcionamento é das 7h às 0h, diariamente

publicado em 10/06/2024

Munícipes já podem se consultar com médicos da urgência em novo serviço da Secretaria de Saúde (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementou na semana passada a “TeleUPA”, serviço de telemedicina por aplicativo de vídeo destinado a munícipes que procuram as UPAS com sintomas leves de doenças. O horário de funcionamento é das 7h às 0h, diariamente.

Para utilizar a TeleUPA, o paciente deve acessar o aplicativo por meio de um QRCODE, disponibilizado na recepção das unidades de urgência ou diretamente pela web, pelo endereço: app.doctacare.com.

O munícipe deve, então, preencher um cadastro inserindo dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento e endereço, e criar uma senha. Depois, o atendimento é iniciado com uma pequena triagem, em que o paciente informa se tem doenças prévias, alergias e os sintomas.

Ao concordar com os termos de uso, o paciente entra na fila de espera e aguarda a consulta por videochamada. Os médicos que estão atendendo na modalidade são os profissionais das unidades de pronto atendimento e prontos-socorros do município.

Com a consulta encerrada, o médico encaminha ao paciente receitas, atestados e solicitação de exames. "Caso o paciente tenha necessidade de atendimento presencial, ele vai se dirigir a uma unidade de pronto atendimento e terá prioridade. No caso de coleta de exame, o paciente vai direto para coleta, sem passar por atendimento médico. Caso tenha sido solicitado atendimento presencial, ele passa pela triagem e vai direto para a consulta", explica a coordenadora técnica de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, Merabe Muniz.

No momento, o atendimento da TeleUPA está restrito a munícipes de Rio Preto, com idade a partir de 12 anos. As consultas pediátricas têm previsão para serem implementadas este mês.

"A tecnologia é excelente, mas quero reconhecer o valor do RH, pois sem eles nada disso seria possível. Estamos sempre buscando fazer de Rio Preto uma cidade inclusiva, boa pra se viver", afirmou o prefeito Edinho Araújo.

A TeleUPA começou a funcionar de forma experimental no dia 23 de maio. Desde então, foram realizados 3.035 atendimentos. "O período de testes mostrou um excelente resultado, com uma redução considerável do tempo de espera nas UPAS, e também o nível de satisfação é alto", afirmou Merabe Muniz. O aplicativo permite que o paciente avalie o atendimento. No período de testes, o nível de satisfação, avaliado entre zero (pior) e cinco (melhor), ficou em 4,6.

Quem também aprovou a tecnologia foi o secretário de Saúde, Adilson Vedroni. "Fizemos uma experiência com a empresa Doctacare e os resultados foram além do que esperávamos. Por conta disso, estabelecemos uma contratação direta e celebramos o contrato de seis meses", disse.

A TeleUPA está integrada à rede municipal de saúde. Dessa forma, o atendimento realizado pelo serviço fica registrado no prontuário eletrônico do paciente, sendo possível que os médicos de outros serviços de saúde acessem o histórico do paciente, visualizando resultados de exames, encaminhamentos, entre outros.

Telemedicina