publicado em 12/06/2024

A Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto celebrou, em maio, 18 anos de existência (Foto: Ivan Feitosa / SMCS)

Daniel Marques

A Prefeitura de São José do Rio Preto abriu as inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal, oferecendo 100 vagas para Guardas Municipais – 3ª classe. As inscrições começam nesta quarta-feira (12), e vão até o dia 11 de julho, com taxa de inscrição no valor de R$ 69,30.

Conforme o cronograma, a prova objetiva e a dissertação estão previstas para serem aplicadas no dia 15 de setembro, um domingo. Para se inscrever, os candidatos devem atender a alguns requisitos: ensino médio completo, carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, e idade entre 18 e 75 anos.

Das 100 vagas disponíveis, 75 são para ampla concorrência, 17 destinadas a candidatos negros, cinco para pessoas com deficiência e três para indígenas. O salário inicial para os aprovados é de R$ 2.897,33. Além disso, o município oferece diversos benefícios: auxílio-saúde (até R$ 510,59), auxílio-alimentação (até R$ 650,47), gratificação por atividade de risco (R$ 579,47), e adicional de regime Especial de Trabalho (R$ 579,47). Com esses adicionais, a remuneração total pode chegar a R$ 5.217,33.

O concurso será composto por seis fases: prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos (50 questões de múltipla escolha), prova dissertativa (redação), prova de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação social e curso de formação. A organização do certame ficará a cargo da Fundação Vunesp.

Em conformidade com a Lei Municipal nº 13.053 de 30 de novembro de 2018, poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos doadores de sangue e/ou medula óssea, que realizaram a doação no período de até seis meses anteriores à data da inscrição no concurso.