Primeiros colocados serão notificados por e-mail e devem acompanhar publicação nas páginas oficiais da Prefeitura de Fernandópolis

publicado em 10/06/2024

O concurso público contou com 11.837 candidatos inscritos, concorrendo a 62 cargos em nível médio e superior (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

A Prefeitura de Fernandópolis inicia nesta semana o processo de convocação dos aprovados no Concurso Público 01/2023 para os cargos em que há demanda emergencial de contratação.

Os primeiros classificados já estão sendo comunicados por e-mail e devem ficar no aguardo da convocação que vai acontecer por meio de publicação oficial no site da Prefeitura de Fernandópolis (fernandopolis.sp.gov.br), na aba publicacoes/concurso.

“A princípio a convocação será apenas para os cargos em que há necessidade de complementação imediata no quadro de profissionais ligados à Educação. Na sequência, gradativamente, os demais aprovados serão convocados”, disse o secretário Municipal de Recurso Humanos, Antônio Luís Aielo.

O concurso público contou com 11.837 candidatos inscritos, concorrendo a 62 cargos em nível médio e superior. No total, são 365 novas vagas em caráter efeito e mais cadastro reserva para a Prefeitura de Fernandópolis.

Processo seletivo

A Prefeitura de Fernandópolis prepara o período de inscrições para mais um processo seletivo - preenchimento de cadastro reserva para estágio. O prazo já começou e termina às 12h de 2 de abril. As inscrições e provas on-line serão recebidas somente via internet, pelo site: ciee.org.br.

O candidato deverá preencher a ficha informando seus dados pessoais, bem como apresentar declaração de matrícula no curso indicado e cópia de documentos pessoais.

O processo é realizado pelo CIEE - Centro de Integração Empresa Escola e podem participar os estudantes dos seguintes cursos de nível superior: Ciências Contábeis, Biomedicina, Educação Física, Administração de Empresas, Direito, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Sistema de Informação, Psicologia, Odontologia, Serviço Social, Letras, Engenharia Civil, Marketing, Farmácia, Matemática.

Os valores do Bolsa Auxílio correspondem a R$ 1.300,00 para a jornada 06 horas diárias (30 horas semanais) e R$ 941,33 para a jornada de 04 horas diárias (20 horas semanais). O valor do auxílio transporte é de R$112,00 por mês.

Requisitos/inscrições

O estágio destina-se exclusivamente aos estudantes matriculados e com frequência efetiva em Instituições de Ensino de nível superior, público ou particular.

Para participar é preciso ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país; ter idade mínima de 16 anos, até a data de posse; não ter sido exonerado do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na Prefeitura Municipal de Fernandópolis, exceto pessoas com deficiência.

As provas