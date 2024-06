Investimento não faltou neste último ano na cidade vizinha, que celebrará neste aniversário conquistas que vão desde asfalto a saúde

publicado em 24/06/2024

O prefeito José Adalto Borini, conhecido como 'Zé do Carneiro', destacou os avanços e os desafios enfrentados durante sua administração (Fotos: Prefeitura de Nhandeara)

Fernanda Cipriano

No aniversário de 96 anos de Nhandeara, o prefeito José Adalto Borini, conhecido como 'Zé do Carneiro', destacou os avanços e os desafios enfrentados durante sua administração. Em entrevista ao A Cidade, o prefeito falou sobre obras concluídas, projetos em andamento e futuras inaugurações que visam melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores.

A data também coroa um trabalho realizado de forma conjunta pela Administração Municipal, liderada pelo prefeito e também o vice-prefeito Indalécio Ayub Zocal, e a Câmara Municipal, que têm promovido o desenvolvimento em todos os setores da cidade vizinha.

Além do trabalho conjunto de Zé do Carneiro com a Casa de Leis, a cidade de Nhandeara tem se destacado na região pelas conquistas que são viabilizadas pelo governo estadual, sob a liderança de Tarcísio de Freitas. A parceria tem dado tão certo, que a principal obra do último ano só foi possível ser realizada por conta de verbas do Estado de São Paulo.

Uma das principais melhorias citadas por Zé do Carneiro foi a instalação de iluminação de LED em várias áreas da cidade e as mais aguardadas pela população, que é a inauguração de uma nova melhoria na saúde.

“Estamos acabando um posto de saúde que fazia muitos anos que estava parado, o Posto de Saúde Central, uma obra que o governador Tarcísio liberou para nós. Fazia mais de 10 anos que estava parada e vai finalizar no meu mandato”, explicou ele. A saúde é um dos focos da gestão, com a conclusão de outros dois postos de saúde, um em Nhandeara e outro no Distrito de Ida Iolanda.

O prefeito também ressaltou os esforços na pavimentação de ruas que há décadas não recebiam melhorias, essa é uma conquista que tem sido muito celebrada pela gestão e principalmente pela população que utiliza dela todos os dias.

“Várias ruas há 30 anos sem asfalto, nós fizemos, finalizamos", disse. Além disso, o prefeito mencionou a revitalização de praças com nova iluminação pública e a manutenção de um campo esportivo, tudo com investimento próprio.

Com a parceria com Tarcísio de Freitas, Nhandeara atingiu um marco importante, que foi a liberação de quase R$ 12 milhões pelo governo estadual para a infraestrutura do tão aguardado Distrito Industrial, que é uma promessa para impulsionar o comércio e o setor industrial da cidade.

“Um distrito que faz mais de 30 anos desde o pedido. Nós estamos conseguindo, graças a Deus, finalizar o objetivo, atingir os objetivos nossos", afirmou o prefeito Zé do Carneiro.

O prefeito também destacou a conclusão de projetos que estavam parados, como uma pista de caminhada no CCI (Centro de Convivência do Idoso) no Distrito de Ida Iolanda, além da construção de 37 moradias pendentes desde 2017. O que aumenta as expectativas de conquistas para cidade às vésperas do aniversário de quase um século de existência. “Vai ser um ano de muita glória”, celebrou o prefeito.

No final de seu mandato, o prefeito ainda planeja concluir e inaugurar várias obras. “Dois postos de saúde, um em Nhandeara e o outro no Distrito de Ida Iolanda. Nós temos a inauguração prevista do CCI, várias praças, uma pista de caminhada, várias ruas que foram feitas asfalto”, detalhou.

Ainda, ao fim da entrevista, Zé do Carneiro não deixou de ressaltar o apoio que tem recebido dos moradores de Nhandeara durante os trabalhos que têm sido realizados para melhoria da cidade.

“A mensagem pra população é que é mais de um ano para celebrar. Estamos aí em final de mandato e só tenho a parabenizar a população pelo aniversário e pelo apoio a nossa administração. Então, esse é o carinho que eu tenho para a nossa cidade, juntamente com a nossa população”, finalizou ele.

Agenda comemorativa

Quem é de Nhandeara e região sabe, que chegou junho a expectativa se volta para a tradicional Festa do Peão, a Expô Nhandeara. A edição já vai para o seu 54º ano, são quase meio século desde a primeira vez em que foi realizada. Ela acontece dos dias 27 a 29 de junho, com portões abertos e shows de duplas consagradas, como Rio Negro e Solimões, Ícaro e Gilmar e o artista Luan Pereira.

“Nós temos um apoio muito grande da população e aí retribuir isso, né? Quem paga os seus impostos, né?”, completou o prefeito.

Além das atrações musicais, a Expo Nhandeara contará com a etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team, que é reconhecida por organizar alguns dos mais emocionantes rodeios do país. Os competidores enfrentarão desafios intensos e mostrarão suas habilidades em uma disputa acirrada que faz parte do ranking anual da equipe. O rodeio promete momentos de adrenalina e emoção, mantendo viva a tradição sertaneja da região.

