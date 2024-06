O chefe do executivo jalesense foi um dos prefeitos escolhidos para discursar no evento que teve como tema central: "Eficiência e Inovação para transformar cidades"

publicado em 10/06/2024

O prefeito Luis Henrique foi um dos convidados a discursar na 7ª edição do Conexidades (Foto: Prefeitura de Jales)

Um dos eventos mais importantes no cenário de gestão pública e inovação no Brasil, a 7ª edição do Conexidades, que reuniu agentes públicos e privados para discutir a modernização e desenvolvimento das cidades brasileiras, contou com a presença de ilustres autoridades do Estado de São Paulo e do prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira, da primeira-dama Alziane Rossafa Moreira e do chefe de gabinete José Angelo Caparroz Vieira. O chefe do executivo jalesense foi um dos prefeitos escolhidos para discursar no evento que teve como tema central: "Eficiência e Inovação para transformar cidades".

O encontro realizado de terça-feira (4) a sábado (8), no Complexo Turístico, em São Sebastião, faz parte do calendário do Estado de São Paulo e é uma iniciativa da Multiplicidades em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP). Desde sua primeira edição, realizada em Ubatuba, em 2018, o Conexidades reuniu importantes figuras da iniciativa privada e dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todo o Brasil para discutir temas que estão diretamente relacionados com o dia a dia da sociedade, como educação, segurança, saúde, tecnologia, turismo, infraestrutura, sustentabilidade, cultura, responsabilidade social, diversidade e política, entre outros.

Desde então, o evento tem crescido ano a ano e hoje é um dos principais congressos de lideranças do país. Durante as seis edições já realizadas (Ubatuba, São Carlos, Olímpia, Guarujá, Jundiaí, além da edição on-line de 2020), já participaram mais de 20 mil pessoas, incluindo governadores, prefeitos, vereadores, secretários, deputados federais e estaduais, presidentes de associações nacionais, líderes regionais e sociedade civil.

Nesta sétima edição participaram autoridades como: Felipe Augusto, Prefeito Municipal de São Sebastião, Michel Temer, Ex-Presidente do Brasil; Felício Ramuth, Vice-Governador do Estado de São Paulo, Sebastião Misiara, Presidente do Conselho Gestor da UVESP, Silvia Melo, CEO do Conexidades, Rafael Bruxellas Parra, Secretário-Executivo do Conselho da Federação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, Secretário de Turismo e Viagens; Renato Martins Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Feres, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Gilson Conzatti, Presidente da União dos Vereadores do Brasil, Marcelo Barbieri, Presidente da Associação Paulista de Municípios, Reinaldinho Moreira, vice-prefeito de São Sebastião, Luiza Brunet, empresária e ativista, e Raquel Mendes, primeira-dama de São Sebastião.

Durante o evento, as figuras públicas participaram de painéis e trocas de informações com os visitantes. O prefeito Luis Henrique foi um dos convidados a discursar na manhã da sexta-feira, dia 07, além do prefeito de Guarulhos, Guti Costa, e de São Sebastião, Felipe Augusto que abordaram o tema: Município Simples – transformação digital, impactos na gestão.