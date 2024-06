A iniciativa visa liberar os policiais para atender ocorrências mais graves, enquanto o assistente virtual, apelidado de "Mike", lida com demandas relacionadas a perturbação de sossego

publicado em 25/06/2024

A iniciativa visa liberar os policiais para atender ocorrências mais graves, enquanto o assistente virtual, apelidado de "Mike" (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de São Paulo lançou uma ferramenta inovadora de inteligência artificial (IA) para otimizar o atendimento de chamadas ao número 190. A iniciativa visa liberar os policiais para atender ocorrências mais graves, enquanto o assistente virtual, apelidado de "Mike", lida com demandas relacionadas a perturbação de sossego – um problema que corresponde a cerca de 25% de todas as ligações recebidas atualmente.

O projeto, ainda em fase piloto, atende inicialmente a capital e a região metropolitana de São Paulo. Desde sua implementação em abril, "Mike" já realizou cerca de 186 mil atendimentos, sendo capaz de atender quase 200 ligações simultaneamente.

Quando um atendente do 190 recebe uma ligação e identifica que se trata de uma perturbação de sossego, o chamado é transferido para o assistente virtual. "Mike" faz as perguntas necessárias para identificar o endereço da vítima, o motivo da ligação e um resumo da ocorrência. As respostas são registradas no Sistema de Informações Operacionais da PM (Siopm), gerando uma ocorrência que entra na fila para despacho das viaturas.

Ao direcionar as demandas de perturbação de sossego para a IA, os atendentes humanos ficam disponíveis para dar suporte em ocorrências que envolvem risco à vida ou à integridade física das pessoas. A presença do assistente virtual não compromete a eficácia do serviço prestado.

Em 2023, a capital e a região metropolitana de São Paulo registraram 727 mil chamados de perturbação de sossego via 190, correspondendo a 24,7% do total de todas as demandas do Copom. Esse número é quase o dobro das ocorrências de desinteligência (discussões em geral), que ocupam o segundo lugar no ranking com 367 mil ligações.