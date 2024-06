O crime aconteceu no dia 14 de junho; dois dos três envolvidos foram presos e polícia continua investigação para capturar o último envolvido

publicado em 28/06/2024

As investigações continuam para localizar os demais suspeitos envolvidos no crime (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Valentim Gentil e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, prenderam nesta semana dois homens suspeito de roubar um posto de combustíveis em Valentim Gentil, no dia 14 de junho. No dia dos fatos, os criminosos estavam com armamento pesado.

De acordo com a ocorrência, com os trabalhos de investigação da polícia os suspeitos do crime foram identificados. Logo que foram reconhecidos pelos policiais, foram representados pela prisão temporária dos três homens envolvidos, que foi acolhida pelo Poder Judiciário de Votuporanga.

No último dia 21 de junho, a polícia executou três mandados de busca e apreensão para a captura dos investigados e a coleta de outras provas, mas nenhum dos envolvidos foi localizado na ocasião.

Com a continuidade das investigações, conseguiu identificar o paradeiro do primeiro suspeito. Ele foi preso na tarde de terça-feira (25), em Fernandópolis, a operação foi em conjunto com a DIG.

Já o segundo acusado foi preso anteontem de manhã, em uma clínica de recuperação na cidade de São Roque, próximo a capital paulista.

Os policiais civis de Valentim Gentil descobriram que o segundo suspeito estava em São Roque. Na manhã de a, os policiais de Valentim Gentil, com o apoio da DIG, localizaram e prenderam o segundo envolvido, que se encontrava em uma clínica de reabilitação próxima à capital paulista.

Este segundo detido é apontado pelas investigações como o indivíduo que, armado com uma espingarda, invadiu a loja de conveniência do posto e, mediante grave ameaça, subtraiu todo o dinheiro do caixa.