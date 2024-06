Este aporte financeiro soma-se aos R$ 2,5 milhões já destinados anteriormente neste ano, totalizando R$ 5 milhões em investimentos para a cidade no ano de 2024

publicado em 28/06/2024

O deputado Federal Fausto Pinato, nascido e criado em Fernandópolis, reafirma seu compromisso com a população de sua cidade natal (Foto: Assessoria)

O deputado Federal Fausto Pinato, nascido e criado em Fernandópolis, reafirma seu compromisso com a população de sua cidade natal com o pagamento de mais uma emenda parlamentar no valor de R$ 2,5 milhões. Este aporte financeiro soma-se aos R$ 2,5 milhões já destinados anteriormente neste ano, totalizando R$ 5 milhões em investimentos para a cidade no ano de 2024.

Esses recursos são direcionados para áreas de desenvolvimento da cidade visando melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover o crescimento sustentável da região. "Meu compromisso é e sempre será com a população de Fernandópolis. Estou aqui para garantir que nossa cidade receba os investimentos necessários para prosperar e oferecer melhores condições de vida para todos", afirma Fausto Pinato.