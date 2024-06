O evento com mais de 20 anos de tradição que celebra a diversidade da cultura pop e geek oferece nesta edição 43 atividades gratuitas, em diversos espaços da unidade, com expectativa de receber um público em torno de cinco mil pessoas em cada dia de programação

publicado em 05/06/2024

43 atividades gratuitas, com expectativa de um público de cinco mil pessoas em cada dia (Foto: Divulgação Sesc)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Começa nesta sexta-feira (7) e vai até o próximo domingo (9), um dos projetos mais aguardados por adolescentes e jovens de São José do Rio Preto e região, o Animerp. Realizado pelo Sesc Rio Preto, o evento com mais de 20 anos de tradição que celebra a diversidade da cultura pop e geek oferece nesta edição 43 atividades gratuitas, em diversos espaços da unidade, com expectativa de receber um público em torno de cinco mil pessoas em cada dia de programação.

São oficinas, apresentações artísticas, vivências, instalações, intervenções, bate-papos e feira de artistas independentes, envolvendo animes, K-pop, danças urbanas, HQs, super-heróis, videogames, RPG/TCG, dublagem, cosplay e outros temas afins. O evento também promoverá ações relativas às áreas esportivas e de corporeidade, abarcando a dança, escalada, vôlei, basquete e patinação. O objetivo é instigar o protagonismo das juventudes por meio da diversidade de linguagens e assuntos oferecidos.

Com o tema “É hora de morfar”, um dos bordões da franquia Power Rangers, que remete ao movimento de transformar, o Animerp em 2024 tem como foco destacar e dar visibilidade ao universo cosplay, na perspectiva de abordar o potencial da experimentação do público jovem em transformar-se e transmutar-se em outras personalidades.

Estruturada com base nas demandas dessa faixa etária a partir da diversidade de territórios que ocupam e de suas áreas de interesse, a programação envolve 98 artistas e arte-educadores, entre profissionais atuantes em São José do Rio Preto e região e nomes já consolidados no cenário nacional, além de 20 expositores na Feira Geek e cerca de 200 jovens que se apresentam na Mostra Pop e no Desfile Cosplay.

“Na juventude, fase de desenvolvimento da vida de todas as pessoas, a busca por pertencimento, aceitação e protagonismo se faz extremamente necessária e ao mesmo tempo, desafiadora. Em várias edições deste projeto, surgiram inúmeros relatos de jovens que experimentaram pela primeira vez a aproximação e espaço para o diálogo da diversidade de corpos, gêneros e existências de forma respeitosa e acolhedora. Portanto, na edição deste ano, o objetivo é seguir nestes movimentos de viabilizar espaços de encontros e trocas”, explica Mariani Gasperini, técnica de programação do programa Juventudes no Sesc Rio Preto.

Antes do evento, para começar a entrar no clima, a unidade leva, na sexta-feira, dia 31 de maio, diversas atividades gratuitas ao Shopping Cidade Norte, no Esquenta Animerp, com vivências como a “Caricaturas no Estilo Mangá”, com Helio Kaname e Wesley Estácio, e “Espaço Just Dance”, com Arena PlayMaster, e a oficina “Luderia”, com Ludum Rio Preto, de jogos de tabuleiro.

Alguns destaques

A abertura do Animerp 2024 é no dia 7 de junho, sexta-feira, 19h30, com o Baile Medieval, ao som da banda Terra Celta e com intervenção da companhia Ligia Aydar. Entre os demais destaques ao longo dos três dias, o bate-papo “Universo Cosplay” vai reunir os cosplayers profissionais Charpinha, Tia Sol, Melusine Sparkle e Sakura Cacheada para debater sobre esse universo que tem ganhado milhares de adeptos, com mediação de Gustavo Nogueira, especialista do Sesc São Paulo.

Já no encontro “Afinal, o que é um influencer?”, Ygor Palopoli e Malena compartilham experiências, abordando bastidores e tendências, desde análises de filmes e séries a dicas de gaming e discussões sobre o impacto dos doramas, numa conversa conduzida por Kaciane Caroline.

O Animerp também conta com a instalação artística “Uma Viagem com Miyasaki”, na ponte do parque aquático, um convite para o público adentrar ao mundo mágico de “A Viagem de Chihiro”, obra-prima do cineasta japonês Hayao Miyazaki. Um dos pontos altos da instalação é o espaço dedicado à icônica cena do vagão, onde visitantes podem recriar a imagem ao lado do lendário personagem Kaonashi, conhecido como Sem Rosto.

Além dessas, muitas outras atividades integram o Animerp 2024. Na oficina “Dragon Bottons”, por exemplo, participantes poderão personalizar e materializar suas ideias em bottons a partir da temática do DragonBall e, na vivência “Trapezoidz Power Rangers”, para os fãs de ToyArt, ou para quem deseja conhecer a técnica, será possível criar trapezóides de papel com seu Ranger favorito.

Histórico

O projeto Animerp (abreviação de Animê Rio Preto) nasceu em 2001, como uma mostra de animes, como são denominadas as animações japonesas. A partir de 2011, a programação se ampliou, envolvendo outras linguagens artísticas, esportivas e temáticas. Em 2023, com o tema “Origens”, o evento teve como foco a homenagem à cultura asiática e suas inspirações para o universo geek.

Para conferir a programação completa do Animerp 2024 acesse o site, www.sescsp.org.br/projetos/animerp-2024/ ou o QR Code e fique por dentro de todas as atividades preparadas para esse evento que se destaca quando se trará de cultura pop e geek.

Sesc Rio Preto

Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1.333

Informações: (17) 3216-9300