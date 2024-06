Nesta noite, o jovem talento do sertanejo universitário, Luan Pereira, subirá ao palco para um show que promete muita energia

publicado em 28/06/2024

A festividade, que teve início ontem e se estenderá até amanhã, conta com portões abertos para o público (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A 54ª edição da Expo Nhandeara entra em seu segundo dia com uma programação repleta de atrações musicais e eventos para lá de especiais. A festividade, que teve início nesta quinta-feira (27), e se estenderá até sábado (29), conta com portões abertos para o público, com uma experiência para os amantes da música sertaneja e do rodeio.

Nesta noite, o jovem talento do sertanejo universitário, Luan Pereira, subirá ao palco para um show que promete muita energia e emoção. Com sua voz potente e composições cativantes, Luan Pereira vem conquistando o público com sucessos como "Dentro da Hilux" e "Entra na Defender".

No sábado (29), a Expo será encerrada com a apresentação da dupla Ícaro e Gilmar. Conhecidos por suas músicas que exploram temas de amor e cotidiano, Ícaro Cardoso e Gilmar Aparecido apresentarão hits como "Trocando Defeitos" e "M de Mulher". A dupla promete fechar o evento com chave de ouro, proporcionando um espetáculo envolvente e emocionante para todos os presentes.

Além das atrações musicais, a Expo Nhandeara também será palco da emocionante etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team. Renomada por organizar alguns dos rodeios mais intensos do país, a equipe trará competidores que enfrentarão desafios acirrados em busca de pontos no ranking anual. O rodeio é um destaque tradicional do evento, prometendo momentos de adrenalina e emoção que mantêm viva a cultura sertaneja da região.

O público também poderá desfrutar de diversas outras atividades, incluindo barracas de comida típica, exposições agropecuárias e feiras de artesanato local.